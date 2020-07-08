وفاة والدة الفنان محمد علاء

أعلن الفنان محمد علاء عن وفاه والدته بعد اجرائها عملية قلب مفتوح و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وكتب محمد علاء " توفت الي رحمه الله امي .. إنا لله وإنا إليه راجعون العزاء في المقابر أمام مرور حلوان أو الاتصال علي الهاتف".





ويذكر أن محمد علاء طلب من يومين من الجمهور الدعاء لوالدته بسبب إجرائها عملية قلب مفتوح.





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ويذكر أن آخر أعمال محمد علاء مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.