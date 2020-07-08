AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة والدة الفنان محمد علاء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:47 م
محمد علاء و والدته
محمد علاء و والدته
Advertisements
ندى فكري
أعلن  الفنان محمد علاء عن وفاه والدته بعد اجرائها عملية قلب مفتوح و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب محمد علاء " توفت الي رحمه الله امي .. إنا لله وإنا إليه راجعون العزاء في المقابر أمام مرور حلوان أو الاتصال علي الهاتف".

ويذكر أن محمد علاء طلب من يومين من الجمهور الدعاء لوالدته بسبب إجرائها عملية قلب مفتوح.

اقرأ أيضا:


ويذكر أن آخر أعمال محمد علاء مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روجينا بتحب vampire.. محمد علاء يسخر من نفسه فى مسلسل البرنس

بدلة كلاسيك.. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور

محمد علاء يستعيد ذكريات مسلسل سابع جار

قلب مفتوح.. محمد علاء يطلب الدعاء لوالدته

ترشيحاتنا

بـ قميص مشجر.. شمس الكويتية تبرز جمالها بإطلالة بسيطة

شاهد.. كواليس مران الأهلي بالتتش وظهور فايلر وعودة محمد محمود

التنمية المحلية: إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر فى هذه المحافظات

إعلامية كويتية: تغريدة عبد الله بن زايد هزت كيان جماعة الإخوان الإرهابية

نتيجته قوية وسريعة .. العصير الأخضر لإذابة دهون البطن

حدث ليلاً | لاعب أهلاوي يوقع للزمالك.. حفتر يشكر مصر.. اقتحام البرلمان الصربي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. سيارة JAC الصينية تخطف الأنظار وتنافس الشركات العالمية

فى عيد زواجهما الـ 13.. صور تكشف جمال سيرين عبد النور برفقة زوجها

بدون كمامة.. آرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات.. صور