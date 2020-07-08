رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات "علوم وتربية والطفولة".. شاهد

واصل الدكتور ايمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد يرافقه الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاتهما التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحان السنة النهائية للفصل الدراسي الثاني لكلية التربية استمرارا للمتابعة الميدانية لكليات جامعة بورسعيد للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020





كان الدكتور محمد سالم عميد كلية التربية استقبل رئيس الجامعة و النائب حيث تفقدوا لجان الفرقة الرابعة لأول يوم امتحان وعددهم (569 طالبا وطالبة )





واطمأن الدكتور ايمن ابراهيم على حسن سير أعمال الامتحانات والكنترولات واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم الاول الذى لم يشهد تسجيل اى حالة غش باللجان.





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واثنى رئيس الجامعة على انضباط إدارة كلية التربية من حيث إعدادها لاستقبال طلابها خلال دخول ومغادرة لجان الامتحان وتوافر الإضاءة والتهوية المناسبة لضمان أداء الطلاب لامتحانهم في المناخ المناسب.





اعقب جولة تربية جولة بكلية العلوم حيث استقبلهم الدكتور مجدى البنا عميد وتم الاطمئنان على ما يقدم للطلاب من رعاية وخدمات وتوفير اقصى الإمكانات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وكانت المحطة الأخيرة وهى تفقد سير أعمال لجان الفرقة الرابعة لكلية التربية للطفولة المبكرة وكان في استقبالهما الدكتورة امل حسونة عميدة الكلية حيث تم الاطمئنان على كل ما يقدم لابنائنا الطلاب ومدى ملائمة ورقة الامتحان للزمن وما تم تدريسه من الفصل الدراسي الثاني.





واعرب الطلاب عن ارتياحهم وهذا ما تجلى واضحا في توفير كافة إمكانات الكلية خلال أعمال الامتحانات وتواجد العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في لجان الامتحان.





وفى نهاية جولته اعرب رئيس الجامعة عن تقديره لكافة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بهذه الكليات لانضباطهم في العمل وتوفيرهم الرعاية والخدمات للطلاب كما قدم الشكر للطلاب على حسن وعيهم والتزامهم بالخروج بالامتحانات بالمظهر الحضاري الذى يدل على وعى طلاب جامعة بورسعيد.