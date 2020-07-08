تدمير إسرائيلي لأراضي الفلسطينيين.. الاحتلال يحرق 200 شجرة زيتون

واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، أعمالها العدائية الهادفة إلى التضييق على الفلسطينيين وقطع موارد رزقهم، بحسب ما أشارت اليه صحف عربية.





وأقدمت القوات على قطع مئات من أشجار الزيتون سلفيت ، فيما أكمل المستوطنون المهمة بإحراق عشرات أخرى من أشجار الزيتون في جنوب نابلس.





وذكرت مصادر فلسطينية إن الاحتلال أجهَزَ على أكثر من 200 شجرة زيتون في منطقة شكارة بأراضي ياسوف.





وأشعل المستوطنون النار في الحقول الزراعية في نابلس ما أدى إلى اشعال النار بعشرات الأشجار.





وتدر تجارة الزيتون ربحًا على الفلسطنيين وتعد مصدرا لرزقهم منذ عشرات السنين.





وتقوم سلطات الإحتلال بتوبير وتخريب أراضي الفلسطينينن بحجج مختلفة، هذا علاوة على سعيها إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بالأساس.