يقترب سعره من العادى.. اِعرف تفاصيل إنتاج البطيخ بدون بذر

اعتاد المصريون على تناول البطيخ فى فصل الصيف ، فهى الفاكهة المحببة لدى المعظم فى حر الصيف ، كما اعتادوا على تحميص بذوره ليكون لب تتم التسليه به ، ولكن الآن ظهر البطيخ اللابذري " بطيخ بدون لب " فى مصر .
وظهر البطيخ بدون بذور فى أمريكا والصين منذ عشر سنوات ، ولكن يقتصر على إنتاج القطاع الخاص فقط ، ولكن في مصر البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى وصل إلي دراسات لإنتاجه وطرح كميات كبيرة كنه للإنتاج المحلى ، ويقترب سعره من البطيخ العادى .
فى البداية ، أكد الدكتور سليمان عمران متخصص متفرغ فى قسم الخضر والبساتين بمركز البحوث الزراعية ، أنه حصل على دكتوراه فى علم دراسة البطيخ بدون بذر لذا قام بعمل دراسات من أجل إنتاجه فى مصر ، موضحا أن هذا النوع من البطيخ متواجد فى إسرائيل ، وكذلك الصين وأمريكا ، ولكن يخص القطاع الخاص
وأضاف " عمران" فى تصريحات ل " صدى البلد " ، أن هذا النوع من البطيخ يعد تهجين وليس نوع جديد ويحمل لونين الأحمر والأصفر ، موضحا أنه أصبح لدينا الأداء والقدرة على إنتاج مثل هذا البطيخ
وأشار " متخصص قسم الخضر والبساتين " إلي أن البطيخ بدون بذر متواجد منذ فترة ، ولكن كان يتم على نطاق ضيق من أجل التجربة ، ولكن من العام القادم سيتم إنتاجه ليكفى الاستهلاك المحلى والفائض للتصدير ، لافتا إلي أن سعر البطيخ بدون لب يزيد ٣٠ % عن البطيخ العادى .
ولفت إلي أنه كان يتم استيراد تقاوى البطيخ بدون بذر " الحبة الواحدة ب ١٠ جنيه " ، ولكن الآن تم إنتاج التقاوى محليا ليصبح انتاج البطيخ بدون بذور محليا ١٠٠ % دون تدخلات من المواد المستوردة .
وقال إن البطيخ بدون بذر يكون عقيم لذا إنتاجه أقل من الإنتاج العادى ، فيكون ثلث أرباع الإنتاج العادى ، منوها إلي أن البطيخ المصري بدون بذر يكون ثلث البطيخ بالسعر العالمى .
وظهر البطيخ بدون بذور فى أمريكا والصين منذ عشر سنوات ، ولكن يقتصر على إنتاج القطاع الخاص فقط ، ولكن في مصر البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى وصل إلي دراسات لإنتاجه وطرح كميات كبيرة كنه للإنتاج المحلى ، ويقترب سعره من البطيخ العادى .
فى البداية ، أكد الدكتور سليمان عمران متخصص متفرغ فى قسم الخضر والبساتين بمركز البحوث الزراعية ، أنه حصل على دكتوراه فى علم دراسة البطيخ بدون بذر لذا قام بعمل دراسات من أجل إنتاجه فى مصر ، موضحا أن هذا النوع من البطيخ متواجد فى إسرائيل ، وكذلك الصين وأمريكا ، ولكن يخص القطاع الخاص
وأضاف " عمران" فى تصريحات ل " صدى البلد " ، أن هذا النوع من البطيخ يعد تهجين وليس نوع جديد ويحمل لونين الأحمر والأصفر ، موضحا أنه أصبح لدينا الأداء والقدرة على إنتاج مثل هذا البطيخ
وأشار " متخصص قسم الخضر والبساتين " إلي أن البطيخ بدون بذر متواجد منذ فترة ، ولكن كان يتم على نطاق ضيق من أجل التجربة ، ولكن من العام القادم سيتم إنتاجه ليكفى الاستهلاك المحلى والفائض للتصدير ، لافتا إلي أن سعر البطيخ بدون لب يزيد ٣٠ % عن البطيخ العادى .
ولفت إلي أنه كان يتم استيراد تقاوى البطيخ بدون بذر " الحبة الواحدة ب ١٠ جنيه " ، ولكن الآن تم إنتاج التقاوى محليا ليصبح انتاج البطيخ بدون بذور محليا ١٠٠ % دون تدخلات من المواد المستوردة .
وقال إن البطيخ بدون بذر يكون عقيم لذا إنتاجه أقل من الإنتاج العادى ، فيكون ثلث أرباع الإنتاج العادى ، منوها إلي أن البطيخ المصري بدون بذر يكون ثلث البطيخ بالسعر العالمى .