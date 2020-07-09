وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 135 ألف حالة

أعلن موقع ورلد ميترز الأمريكي للإحصائيات، عن تجاوز حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حاجز الـ 135 ألف حالة.





ووصلت حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا المستجد إلى 3193938 إصابة مؤكدة، فيما أصبحت الوفيات 135414 وفاة، ما يعادل 4.24% من الحصيلة الإجمالية للحالات.





كما ارتفعت حالات التعافي جراء فيروس كورونا إلى 1408153 شفاء، أي 44.09%.



