اتفاق بين إيطاليا والجزائر لإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

أعلنت إيطاليا، الخميس، عن اتفاق مع الجزائر للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين على ضفتي البحر المتوسط بداية من سبتمبر المقبل.





جاء ذلك في مذكرة صدرت في روما في أعقاب استقبال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لنظيره الجزائري صبري بوقادوم بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، حيث تقدم دي مايو في بداية اللقاء بالشكر إلى بوقادوم على التضامن الذي أبدته الجزائر تجاه إيطاليا خلال ذروة تفشي وباء فيروس في بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.





كما جدد الوزيران التأكيد على علاقة الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية التي توحد إيطاليا والجزائر.





وأكد دي مايو اهتمام إيطاليا بتعميق الحوار السياسي بين البلدين، وبحث الوزيران في هذا الصدد مواعيد الاجتماعات الثنائية المهمة في المستقبل القريب، مثل القمة الحكومية الإيطالية - الجزائرية الرابعة والحوار الاستراتيجي حول القضايا السياسية والأمنية ومنتدى الأعمال الإيطالي - الجزائري.





وأكد دي مايو استعداد إيطاليا لتعزيز التعاون مع السلطات الجزائرية في إدارة الهجرة غير النظامية.