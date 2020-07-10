AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتفاق بين إيطاليا والجزائر لإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت إيطاليا، الخميس، عن اتفاق مع الجزائر للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين على ضفتي البحر المتوسط بداية من سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في مذكرة صدرت في روما في أعقاب استقبال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لنظيره الجزائري صبري بوقادوم بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، حيث تقدم دي مايو في بداية اللقاء بالشكر إلى بوقادوم على التضامن الذي أبدته الجزائر تجاه إيطاليا خلال ذروة تفشي وباء فيروس في بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

كما جدد الوزيران التأكيد على علاقة الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية التي توحد إيطاليا والجزائر.

وأكد دي مايو اهتمام إيطاليا بتعميق الحوار السياسي بين البلدين، وبحث الوزيران في هذا الصدد مواعيد الاجتماعات الثنائية المهمة في المستقبل القريب، مثل القمة الحكومية الإيطالية - الجزائرية الرابعة والحوار الاستراتيجي حول القضايا السياسية والأمنية ومنتدى الأعمال الإيطالي - الجزائري. 

وأكد دي مايو استعداد إيطاليا لتعزيز التعاون مع السلطات الجزائرية في إدارة الهجرة غير النظامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مفاوضات لسنوات.. إيطاليا واليونان تتوصلان لاتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية

ضربة لتركيا.. إيطاليا واليونان يوقعان اتفاقا تاريخيا لترسيم الحدود

البرلمان الليبي يعلن دعمه لاتفاق الحدود بين إيطاليا واليونان

الاتفاق بين اليونان وإيطاليا.. خطوة لضرب التحالف التركي الليبي في البحر المتوسط

صفعة لـ تركيا.. إيطاليا تقدم فرقاطة وطائرتين لمراقبة إرسال السلاح إلى ليبيا

وزير خارجية اليونان يزور القاهرة الخميس.. توقعات بــ صفعة جديدة لــ بلطجي المتوسط بتوقيع اتفاق..ودندياس: ترسيم الحدود البحرية مع جيراننا هدف ثابت لنا

ترشيحاتنا

بطرس غالي متأثرا على الهواء: المصريون وحشوني وبعيد عن الوطن من 3435 يوما و19 ساعة و3 دقائق

شاهد .. ماذا فعل زوج بعد رؤية زوجته تخونه

وحيد حامد يفجر مفاجأة: عرضت فيلم البريء على نور الشريف

أحمد السبكى ينشر صورة من كواليس فيلم ديدو مع أبطال العمل

أخبار الزمالك | مفاجأة من مرتضى منصور لجمهور النادي على الهواء .. تعليق شيكابالا على لقب القرن

عين القاهرة.. أحدث مشروع سياحي عالمي بمصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرض كاني ويست .. التوتر يسيطر على كيم كارداشيان بسبب زوجها.. صور

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة