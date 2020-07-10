الرعاية الصحية: إجراء أكثر من 21 ألف عملية جراحية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل بـ بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إجراء 21ألف و488 عملية جراحية ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة خاصة، من خلال مستشفيات "النصر التخصصي، الزهور، النساء والولادة، التضامن، الحياة بورفؤاد، السلام، والرمد التخصصي" التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة بالمحافظة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن.





وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه تم إجراء أربعة آلاف و895 ] عملية جراحية من هذه العمليات كعمليات مستحدثة لأول مرة يتم إجراؤها داخل محافظة بورسعيد، وتشمل إجراء (١٢٠) عملية قلب مفتوح، و(٢٥) إيكو قلب بالمنظار، و(١٠٤٥) قسطرة قلبية، و(٢٣) قسطرة طرفية، وعمليتين زراعة قوقعة بمستشفى النصر التخصصي، بالإضافة إلى إجراء (٩١) جراحة من جراحات الأورام بمستشفى التضامن، و(٤٢٣) عملية تفتيت حصوات الكلى بمستشفى الزهور.





وأضافت الهيئة، أنه لأول مرة تم إجراء (٢٥) عملية زراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصي، إلى جانب إجراء (١٥٠) عملية إصلاح حول العين، و(٣٦٠) عمليات الجراحات التكميلية والقنوات الدمعية، و(١١١٠) عمليات المياه البيضاء والزرقاء للعين، و(١٤٢٠) حقن الشبكية وعمليات الشبكية والجسم الزجاجي بالمستشفى، وذلك علاوة على أنه تم إجراء (103) جراحة من جراحات المخ والأعصاب وعمليات تحويل الأمعاء واستكشاف بالبطن واستئصال جزء من القولون بمستشفى السلام بورسعيد.





وأكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، أن القائمون على منظومة التأمين الصحي الشامل لا يدخرون جهدًا في توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد، كما أكد أن الخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية أصبحت متوفرة في بورسعيد لدرجة أن المريض لا يخرج للحصول على الخدمة خارج المحافظة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن المنظومة تعمل بأعلى مقاييس الجودة العالمية، ويعمل بها كبار الأطباء والاستشاريين والخبراء في التخصصات الطبية المختلفة، لافتًا إلى استمرار الجهود ليصبح جميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والحصول على الخدمات الصحية دون أي تمييز.



