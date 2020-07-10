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أخبار البلد

الرعاية الصحية: إجراء أكثر من 21 ألف عملية جراحية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل بـ بورسعيد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إجراء  21ألف و488  عملية جراحية ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة خاصة، من خلال مستشفيات "النصر التخصصي، الزهور، النساء والولادة، التضامن، الحياة بورفؤاد، السلام، والرمد التخصصي" التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة بالمحافظة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه تم إجراء أربعة آلاف و895 ] عملية جراحية من هذه العمليات كعمليات مستحدثة لأول مرة يتم إجراؤها داخل محافظة بورسعيد، وتشمل إجراء (١٢٠) عملية قلب مفتوح، و(٢٥) إيكو قلب بالمنظار، و(١٠٤٥) قسطرة قلبية، و(٢٣) قسطرة طرفية، وعمليتين زراعة قوقعة بمستشفى النصر التخصصي، بالإضافة إلى إجراء (٩١) جراحة من جراحات الأورام بمستشفى التضامن، و(٤٢٣) عملية تفتيت حصوات الكلى بمستشفى الزهور.

وأضافت الهيئة، أنه لأول مرة تم إجراء (٢٥) عملية زراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصي، إلى جانب إجراء (١٥٠) عملية إصلاح حول العين، و(٣٦٠) عمليات الجراحات التكميلية والقنوات الدمعية، و(١١١٠) عمليات المياه البيضاء والزرقاء للعين، و(١٤٢٠) حقن الشبكية وعمليات الشبكية والجسم الزجاجي بالمستشفى، وذلك علاوة على أنه تم إجراء (103) جراحة من جراحات المخ والأعصاب وعمليات تحويل الأمعاء واستكشاف بالبطن واستئصال جزء من القولون بمستشفى السلام بورسعيد.

وأكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، أن القائمون على منظومة التأمين الصحي الشامل لا يدخرون جهدًا في توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد، كما أكد أن الخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية أصبحت متوفرة في بورسعيد لدرجة أن المريض لا يخرج للحصول على الخدمة خارج المحافظة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن المنظومة تعمل بأعلى مقاييس الجودة العالمية، ويعمل بها كبار الأطباء والاستشاريين والخبراء في التخصصات الطبية المختلفة، لافتًا إلى استمرار الجهود ليصبح جميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والحصول على الخدمات الصحية دون أي تمييز.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، هي إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث، التي أنشأت في إطار قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، بجانب هيئة الاعتماد والرقابة والتي تتبع رئاسة الجمهورية، وهيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتخضع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإشراف وزارة الصحة والسكان، ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة، وبلغت عدد المنشآت الصحية المنظمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد منذ بداية التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، (8) مستشفيات، و(11) مركز رعاية أولية، و(20) وحدة رعاية أولية، يتم من خلالهم تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على أعلى مستوى.
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