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فن

محمد محمود عبد العزيز يقضي إجازته في حمام السباحة.. شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:07 م
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز
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محمد بدران

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره بصور جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد محمود عبد العزيز بالصورة وهو يرتدي ملابس البحر داخل حمام سباحة وعلق عليها قائلا "النظره مش لايقه على مود السباحه🤔 😊
(اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".


يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيزمسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 


العمل بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

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