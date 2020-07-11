محمد النني يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 اليوم

يحتفل محمد النني لاعب منتخب مصر الأول وأرسنال الإنجليزي والمعار حاليًا لنادي بشكتاش التركي اليوم السبت 11 يوليو 2020 ، بعيد ميلاده الـ 28.





وشارك النني في فوز فريقه الأخير أمام قاسم باشا في الدوري التركي بنتيجة 3-2 ليصل فريقه للنقطة الـ 53 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري ، وعلق محمد النني عبر صفحته علي تويتر بعد هذا الفوز أن النسور ذات الأداء الرائع تواصل القتال حتى آخر الأنفاس.





ولد محمد النني يوم 11 يوليو 1992 في مدينة المحلة محافظة الغربية ، وبدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم الانتقال لصفوف الناشئين بالمقاولون العرب بعدما قرر مسئولو الأهلي تسريح فريق مواليد 92.





وتدرج النني في صفوف فرق الناشئين بالمقاولون حتى تصعيده للفريق الأول والانضمام لمنتخب مصر ثم بدأ رحلة الاحتراف في بازل السويسري ثم جاء انتقاله لصفوف نادي أرسنال الإنجليزي أحد الأندية الكبرى في البريميرليج قبل أن ينضم لصفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي.



وحقق النني إنجازات بالجملة في رحلته الاحترافية بالتتويج بـ 4 بطولات متتالية للدوري السويسري في صفوف بازل موسم 2012 -2013 حتى موسم 2015-2016 ، ثم حصل مع أرسنال على بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 وبطولة السوبر الإنجليزي عام 2018.

