AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد النني يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 اليوم

السبت 11/يوليه/2020 - 07:57 ص
محمد النني
محمد النني
Advertisements
محمد رشاد
يحتفل محمد النني لاعب منتخب مصر الأول وأرسنال الإنجليزي والمعار حاليًا لنادي بشكتاش التركي اليوم السبت 11 يوليو 2020 ، بعيد ميلاده الـ 28.

وشارك النني في فوز فريقه الأخير أمام قاسم باشا في الدوري التركي بنتيجة 3-2 ليصل فريقه للنقطة الـ 53 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري ، وعلق محمد النني عبر صفحته علي تويتر بعد هذا الفوز أن النسور ذات الأداء الرائع تواصل القتال حتى آخر الأنفاس.

ولد محمد النني يوم 11 يوليو 1992 في مدينة المحلة محافظة الغربية ، وبدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم الانتقال لصفوف الناشئين بالمقاولون العرب بعدما قرر مسئولو الأهلي تسريح فريق مواليد 92.

وتدرج النني في صفوف فرق الناشئين بالمقاولون حتى تصعيده للفريق الأول والانضمام لمنتخب مصر ثم بدأ رحلة الاحتراف في بازل السويسري ثم جاء انتقاله لصفوف نادي أرسنال الإنجليزي أحد الأندية الكبرى في البريميرليج قبل أن ينضم لصفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي.

 وحقق النني إنجازات بالجملة في رحلته الاحترافية بالتتويج بـ 4 بطولات متتالية للدوري السويسري في صفوف بازل موسم 2012 -2013 حتى موسم 2015-2016 ، ثم حصل مع أرسنال على بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 وبطولة السوبر الإنجليزي عام 2018.

يذكر أن محمد النني انضم لصفوف أرسنال الإنجليزي عام 2016 من بازل السويسري مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني لمدة 4 مواسم ونصف. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكاي سبورتس: النني يرحل عن آرسنال

بسبب مستحقاته المالية.. محمد النني يظهر العين الحمراء لإدارة بشكتاش

بشكتاش يتواصل مع محمد النني لحل أزمة المستحقات المالية

تقارير..النني يرفض الاستمرار في بشكتاش ويعود لـ آرسنال

النني يطلب العودة لـ آرسنال.. والنادي الإنجليزي يرد: لا نريدك

آرسنال يستقر على رحيل النني

ترشيحاتنا

مزار تاريخي مدرج باليونسكو.. ردود أفعال دولية غاضبة بعد تحويل أردوغان آيا صوفيا إلى مسجد

بيننا حب وعشرة.. مختار مختار: ما يفعله مصطفى يونس يقلل من حبه عند الأهلاوية

جريمة هزت روسيا.. رجل يختطف طفلة ويقتلها بعد اغتصابها بمعاونة زوجته

عالمة صينية شهيرة تتهم بلادها بإخفاء معلومات ظهور فيروس كورونا

بملابس جريئة.. زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى عيد ميلاده

بفستان أسود مكشوف.. وصلة رقص مستمرة لـ فيفي عبدة من منزلها

AdvertisementS

الزمالك يتعاقد مع عبد الله بكري مدافع بيراميدز.. فيديو

إيريك تراوري يرفض حضور جلسة التفاوض مع الزمالك ويتمسك بالأهلي

الزمالك يلجأ لـ«التموين» والأهلى «مرتاح».. «حتحوت» يعلق على أزمة نادي القرن.. فيديو

بيننا حب وعشرة.. مختار مختار: ما يفعله مصطفى يونس يقلل من حبه عند الأهلاوية

الصفقة السوبر.. خطوة وحيدة تفصل انتقال موليكا للأهلي.. فيديو

رامي ربيع: ندمان على الانضمام للأهلي والتوقيع للجونة أسوأ قرار

أليو ديانج: انتظرت عودة الدوري كثيراَ وعلى الزمالك مراجعة قراره

أخبار الرياضة.. عبد الله بكري في الزمالك.. الأهلي يقترب من ضم موليكا.. وفايلر يطيح بـ الشيخ وجيرالدو

خرجا من حسابات فايلر.. علاء نبيل: الأهلي يطيح بـ الشيخ وجيرالدو.. فيديو

الوفد يصل غدا.. الاتفاق السعودي يقترب من ضم محمد شريف من الأهلي

مفيش حاجه أسمها نقاط فى كرة القدم.. فاروق جعفر: الكاف فصل لقب نادي القرن على الأهلي.. فيديو

أليو ديانج: التسجيل أولًا أمام الوداد المغربي مفتاح العبور لنهائي دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفقر الدم.. تعرف على فوائد البنجر

10 صور من حفل محمود العسيلي في البلكونة

نوستالجيا| قصة أول حفل غنت فيه كوكب الشرق أم كلثوم في حياتها.. وسبب تسميتها بهذا الاسم