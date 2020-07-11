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محافظات

لإصابته بعدوى "كورونا".. صحة الغربية: وفاة أخصائي عناية القلب داخل العزل الصحي

السبت 11/يوليه/2020 - 02:43 م
أخصائي عناية القلب
أخصائي عناية القلب
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أحمد على

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم وفاة الدكتور "ياسر الشرقاوي" اخصائي عناية القلب اثر اصابته بفيروس "كورونا" عقب تلقيه فترة العلاج داخل قسم العزل الصحي بمستشفي المحلة العام خلال 10 أيام  الماضية.


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ولفت الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إلى أنه أعطي توجيهاته إلي الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام بالضرورة التحرك العاجل لإنهاء كافة إجراءات دفن الطبيب الشاب والانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية استعدادا لتسليمه لذويه ودفنه بمقابر العائلة.


وأضاف "حميدة " أن الطبيب الشاب كان يعاني من الإصابة بفيروس "كورونا "وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية، وتم وضعه بالعزل الصحي بمستشفى المحلة العام حتى توفى متأثرا بإصابته بالفيروس وتم التحفظ على جثمانه لتسليمه إلي ذويه.


فى المقابل أعلن الدكتور رضا نجم مدير مركز القلب وفاة الطبيب الشاب عن تقدمه بالعزاء لأسرة الطبيب الشاب، مضحا بقوله " الله رحمه من الوباء اللعين وربنا قادر يسكنه فسيح جناته ونعم الزميل والطيب الشاطر وربنا جعله فى مكان أفضل وشهيدا".


فى المقابل باشرت الجهات التنفيذية بمديرية الصحة بطنطا رفع حالة التأهب والاستعداد والطوارىء لاستقبال الحالات المشتبه إصابته بعدوي فيروس "كوفيد 19 " وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية خلال الفترة المقبلة .

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