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حوادث

الإنقاذ النهري ينتشل جثة شاب من نهر النيل في القناطر الخيرية

السبت 11/يوليه/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الإنقاذ النهري في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، من انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل من أمام قرية مرجانة دائرة مركز القناطر الخيرية.

تلقى العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات بلاغا من أحد الصيادين بعثورة على جثة طافية على مياه النيل أمام قرية مرجانة.
وبحضور المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري جرى انتشال الجثة.

وبمناظرتها تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد معه أي متعلقات ولا تظهر به أي إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية فى القليوبية قد شنت حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمينوتولت النيابة التحقيق.
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