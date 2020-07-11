رامي صبري يشارك كواليس بوستر عمله القادم

شارك الفنان رامى صبري جمهوره بصورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





وكتب رامى معلقًا على الصورة :"شغالين على البوستر الجديد".









كما حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



