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فن

رامي صبري يشارك كواليس بوستر عمله القادم

السبت 11/يوليه/2020 - 08:20 م
رامي صبري
رامي صبري
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اسماء الحسيني
شارك الفنان رامى صبري جمهوره بصورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتب رامى معلقًا على الصورة :"شغالين على البوستر الجديد".


كما حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.
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