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فن

ريم مصطفى: الجمهور أقبل على المنصات الإلكترونية بسبب كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
عبرت ريم مصطفى عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسل شديد الخطورة الذي يعرض على أحد المنصات الإلكترونية.


وقالت لـ صدى البلد، إن ردود الفعل على المسلسل كانت جيدة، لافتة إلى أن ظروف انتشار فيروس كورونا جعلت عددا كبيرا من الجمهور يقبلون على المنصات الإلكترونية المختلفة، لافتة إلي أن هناك ارتباطا بالعمل من قبل المتفرجين لأنه سابينس اكشن".


المسلسل بطولة ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.


يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين صبري، الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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