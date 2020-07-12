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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا حول العالم

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا في العالم، وتم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.

ونشرت المنظمة يوم الخميس الماضي، تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.

وقالت "ماريا فان كيرخوف"، الخبيرة الفنية المختصة بفيروس كورونا في المنظمة، إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوما مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعا للعدوى على ما يبدو.

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