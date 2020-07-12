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برلمان

عربية النواب: إشادة سياح العالم أكبر دعاية لعودة مصر لمكانتها المرموقة

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:41 م
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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فريده محمد
أعرب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن سعادته الغامرة بما شهدته المنتجعات السياحية فى جنوب سيناء و البحر الأحمر ومرسي مطروح من استقبال السائحين وفقا للضوابط والاشتراطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعتبر " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم اشادة العديد من السائحين بالإجراءات التى اتخذتها مصر للحفاظ على زائريها بالإضافة إلى ماتتميز به المنتجعات السياحية المصرية قبل مغادرتهم لمصر بانها أكبر دعاية للسياحة المصرية حتى تستعيد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية ووجه النائب أحمد فؤاد اباظة تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ولكل من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بصفة خاصة.

وأكد ان العمل داخل محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر فى استقبال السياح منذ قدومهم لمطارى شرم الشيخ والغردقة وحتى مغادرتهم للمحافظتين اتسم بالاحترافية والمهنية وأكد للرأى العام المصرى نجاح كل من اللواءين خالد فودة وعمرو حنفى فى اداء مهمة عودة السياحة لمصر.
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