قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بـ إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 234 ألفا، فيما وصل إجمالي الوفيات 34954 حالة.





جدير بالذكر أن إيطاليا تعد من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا المستجد، لذا فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي في البلاد، منذ 10 مارس الماضي، بما في ذلك التنقل بين المدن والبلدات، باستثناء الضرورة القصوى، واعتمدت كذلك فرض الغرامات على منتهكي الحجر.





وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إعادة فتح المطاعم والمحال، المغلقة على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، وإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية، وحمامات السباحة، والمراكز الرياضية في 26 يونيو الماضي، فيما أعيد افتتاح المسارح ودور السينما في 15 من ذات الشهر.



