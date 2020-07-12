وزير الإسكان: موازنة هيئة المجتمعات العمرانية ستتخطى 88 مليار جنيه نهاية 2020

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل على إنشاء وحدات سكنية فى 25 محافظة.





وأضاف "الجزار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن 3 محافظات من الصعيد أصبحت خالية من المناطق السكنية الخطرة، وجارٍ العمل فى العديد من محافظات الصعيد الأخرى.





وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشاريع الجديدة توفر فرص العمل لأن قطاع التشييد والبناء من أكبر القطاعات التى تستوعب العمالة، ففي العاصمة الإدارية الجديدة يعمل مليون مواطن يوميا.

وتابع عاصم الجزار "تم ضح استثمارات كبيرة فى مشروعات الإسكان لخدمة المواطنين".

وأوضح وزير الإسكان، أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية ستتخطى 88 مليار جنيه بنهاية العام بعدما كانت 7 مليارات فى 2013.



