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أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم مسلحين على قاعدة حميميم في سوريا

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم، الأحد، إحباط هجوم شنه مسلحون من منطقة إدلب شمال غرب سوريا بواسطة طائرتين مسيرتين على قاعدة حميميم.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي، في بيان أصدره مساء الأحد ونقلته قناة "روسيا اليوم": "تواصل الفصائل المسلحة غير الشرعية في منطقة إدلب لخفض التصعيد اتخاذ محاولات لشن هجمات على قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة. وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت في الساعة 22:30 من يوم 11 يوليو طائرات مسيرة كانت تقترب من منطقة القاعدة الجوية الروسية من الاتجاه الشمالي الشرقي".

وأضاف شيربيتسكي "تم بنيران وسائل الدفاع الجوي الروسية، تدمير طائرتين مسيرتين للمسلحين مزودتين بذخائر قتالية على بعد 5 كيلومترات من القاعدة الجوية".

وشدد مدير مركز حميميم على عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية في القاعدة الجوية الروسية، قائلا إنها تعمل بشكل اعتيادي.

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