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مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة: فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:52 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة فى واشنطن، إن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذائل، وينتقل عن طريق الهواء، موضحًا أن الفيروس يعيش فى الجو.

وأضاف طلال نصولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن 80 % من الفيروس يقع على الأرض و 20 % تبقى فى الهواء.

وأشار طلال نصولي إلى أن هناك فارق بين الشخص المصاب بأعراض كثيرة وفيروس يعانى من أعراض قليلة، وهناك دراسات كثيرة تمت على عن كورونا.

وأوضح طلال نصولي أن الأجسام المضادة فى الجسم هى من تواجه فيروس كورونا، ولذلك من الممكن أن يصاب شخص بعد أشهر من التعافي، ولذلك نطالب الجميع بالالتزام بالتدابير الاحترازية.


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