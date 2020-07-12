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بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ؛ ترند مؤشر موقع جوجل بعد إثارتها الجدل حول أزمتها مع مدير اعمالها السابق محمد الوزيرى.

وظهرت أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري على الساحة الفنية عقب حديث هيفاء وهبي عن تعرضها للسرقة على يد مدير أعمالها محمد الوزيري.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة هيفاء وهبي اثارت بها الجدل فى الفترة الأخيرة.

وتتميز  الفنانة هيفاء وهبي بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق
بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق
بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق
بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق
بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق
بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق
بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق
بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق
بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق
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