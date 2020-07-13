فنان الكاريكاتير السوري رائد خليل يحصد الجائزة الثانية في المسابقة الدولية بالهند

حصل رسام الكاريكاتير السوري رائد خليل على الجائزة الثانية في المسابقة الدولية الأولى التي أقيمت في الهند بمناسبة مئوية رئيس وزراء الهند الأسبق ناراسيمها راو.

وشارك في مسابقة البورتريه 225 رسامًا من 30 دولة حيث ذهبت الأولى للبيرو والثالثة للهند إضافة إلى توزيع 3 جوائز خاصة لفنانين من الهند.

وقال خليل في تصريح صحفية إن هذه الجائزة تعني لي الكثير كفنان سوري ضمن مسابقة دولية ضمت الكثير من رسامي الكاريكاتير من عدة دول وهي تصب في نطاق مشروعي الفني الهادف لمعالجة القضايا الاجتماعية وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والسلبية في الحياة والمجتمع على مستوى العالم.

يذكر أن الفنان خليل من مواليد 1973 وهو رسام كاريكاتير في صحيفة البعث السورية وفي التلفزيون العربي السوري شارك في العديد من المعارض الدولية ونال العديد من الجوائز وشهادات التقدير وهو محرر ومشرف موقع الكاريكاتير السوري ومدير مهرجان سوريا الدولي للكاريكاتير منذ انطلاقته حيث نال العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية.