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وزيرة الصناعة توضح موقف السيارات الخاصة من التحويل إلى العمل بالغاز.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:01 ص
الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز تشمل السيارات الخاصة بكافة أنواعها.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "Ten" الفضائية، أن الوزارة تعمل على تشريع لتحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، أنه يوجد 190 محطة للغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.

وتابعت أن هناك خطة لإنشاء 366 محطة غاز طبيعي أخرى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
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