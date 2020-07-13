وزيرة الصناعة توضح موقف السيارات الخاصة من التحويل إلى العمل بالغاز.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز تشمل السيارات الخاصة بكافة أنواعها.





وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "Ten" الفضائية، أن الوزارة تعمل على تشريع لتحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.





وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، أنه يوجد 190 محطة للغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.



