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أخبار العالم

جنوب أفريقيا تعيد فرض حظر التجول بسبب زيادة إصابات كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:07 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا، اليوم الإثنين، إعادة فرض حظر التجول في البلاد، وذلك عقب زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وكان رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا"، أعلن حظرا فوريا لبيع وتوزيع مشروبات الكحول، ضمن تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد رئيس جنوب إفريقيا في كلمة للمواطنين، في ظل استمرار تزايد الإصابات بكورونا في البلاد، أنه سيتم فرض حظر للتجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى الرابعة صباحًا ابتداءً. 

وعن قرار تعليق بيع المشروبات الكحولية، أوضح "رامافوزا"، أن ذلك سيوفر الراحة بالنسبة إلى العاملين بالمستشفيات، الذين يضطرون للتعامل مع حالات مختلفة، ويهدف للحفاظ على القدرة الاستيعابية.

ومددت جنوب إفريقيا حالة الكوارث الوطنية لتبقى قائمة حتى 15 أغسطس، كما أعلن الرئيس أنه سيتم فتح الحدائق لممارسة الرياضة ولكن ليس للتجمعات.
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