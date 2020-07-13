تعرف على شروط طلبات استخراج تصاريح الصيد بدمياط





وجاء في البيان انه مع تقديم الطلبات يرفق المستندات الاتية ، 1- تقديم نموذج طلب صيادين مقابل تحصيل مصاريف إدارية قدرها 260 جنيها. 2- عدد 5 صورة بطاقة الرقم القومى سارية شرط أن تكون المهنة صياد.





3- أن يقدم مايفيد أنه مؤمن عليه كصياد، أو تقديم كارنيه صياد.

4- أن يكون محل الإقامة في محافظة دمياط التي يتبعها مناطق تجميع الزريعة.

5- أن يقدم أصل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة برئيس وأفراد المجموعة ويكون موجه إلى الثروة السمكية.

6- إقرار موقع بقبول تنفيذ القرارات اللازمة والتعليمات الصادرة من الهيئة.

7- عدد 3 صورة رخصة فلوكة (درجة ثالثة) سارية في حالة استخدام فلوكة.

8- عدد 3 صورة رخصة سيارة نقل خفيف سارية في حالة استخدام سيارة.

9- ألا يكون المتقدم صاحب أو شريك في مزرعة سمكية (ملك- إيجار) .





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وأضاف البيان ،انه يجب أن تقدم الطلبات للإدارة باسم رئيس المجموعة وأسماء أفراد المجموعة ومكان الصيد المحدد للمجموعة وعلى أن تكون مستوفاة لجميع الشروط المطلوبة.





موضحا ، أن يكون عدد الأفراد بالمجموعة الواحدة تبدأ من تبدأ من 8 أفراد ولا تزيد عن 15فردا ، ولا تقبل الطلبات قبل أو بعد هذه الفترة، ولا يعتد بالطلبات المرسلة بالبريد. ولا يعتبر تقديم الطلبات موافقة عليها، بل يتم عرض الطلبات المقدمة على لجنة خاصة لتحديد أماكن الصيد وتسكين المجموعات، وبعد العرض على الجهات الأمنية المختصة للموافقة عليها.