للمرة الثانية .. سميرة توفيق تجرى عملية قسطرة فى القلب





وقالت لينا :" سميرة توفيق بخير وسلامة والحمدلله،، بعد عارض صحي، ادخلها مشفى كليفلاند أبوظبي حيث تتابع عادة" فحوصاتها السنوية، بدعوة من حكام الإمارات ابو ظبي،، لوفائهم ومحبتهم لصداقة قديمة عطرة معها،، وهم للوفاء عنوان".





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ولم تكن هذه العملية الاولى التى تجريها سميرة فى القلب حيث اجرتها من قبل فى عام 2018.





واشتهرت سميرة توفيق بعديد من الاعمال الفنية الجديدة واشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات "حسنك يا زين" و"أسمر خفيف الروح" للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها.

نشرت لينا رضوان ابنة شقيقة الفنانة سميرة توفيق صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر كشفت عن تواجد الفنانة القديرة بالمستشفى حيث تعرضت الى وعكة صحية شديدة اسفرت عن اجرائها عملية قسطرة فى القلب.