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تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
واصل الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية لكليات الجامعة للعام الجامعي 2019 /2020.

حيث تفقد اليوم لجان امتحان الفرقة الرابعة شعبة اللغة الإنجليزية وكان في استقبالهم الدكتور أحمد عبد الرحمن عميد الكلية واطمئن على كل ما يقدم للطلاب واتباع الطرق الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب في ضوء تداعيات فيروس كرونا المستجد. 

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عقب ذلك تفقد رئيس الجامعة و نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب محطة تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية والغاز الحيوي بالتعاون مع جامعة شيفليد بإنجلترا كما تفقد معمل القوى الميكانيكية، والذى أنشئ من خلال اتفاقية جامعة بورسعيد مع صندوق العلوم والتنمية والتكنولوجيا والتي بموجبها تم إنشاء مركز علمي متميز في توصيف واختبار اغشيه معالجة المياه حيث يقوم المركز بخدمة جميع المصانع المصرية. 

ويعد هذا المركز الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية ويضم العديد من الباحثين المميزين بجامعة بورسعيد وجامعة زويل وجامعة الإسكندرية. 

وفى نهاية الجولة اكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تسعى لمساندة علمائها دائما لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل وتعمل على إمدادهم بالدعم المعنوي والمادي واللوجستي وبالفعل حققت المشاريع المقدمة من جامعة بورسعيد مراكز متقدمة في المحافل العلمية المختلفة. 

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية
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