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إرهابي أهدر الدماء.. عبير موسى تطالب بسحب الثقة من راشد الغنوشي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:05 م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
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عبد الخالق صلاح
قالت النائية التونسية عبير موسى، إن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، مكلف من جماعة الإخوان لأخونة تونس والبرلمان التونسي لنعود إلى الظلام؛ موضحة أن "الغنوشي" يحاول أن يقنع الشعب بأنه ينتمي لحزب مدني، ولا علاقة له بالعمليات الإرهابية التي تحدث في العالم. 

وأشارت عبير موسى، في تصريحات متلفزة ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على "صدى البلد" وتقدمه «عزة مصطفى»، أن الغنوشي يحمل المشروع الظلامي المتطرف والنيل من حقوق المرأة التونسية، قائلةً «الشعب التونسي لديه مطلب رئيسي وهو إبعاد الغنوشي عن رئاسة البرلمان التونسي».

وأوضحت عبير موسى، أنهم معتصمون داخل البرلمان إلي أن تتم إزاحة الغنوشي الإرهابي عن رئاسة البرلمان التونسي. 

وأكدت عبير موسى، أن الغنوشي ليس لديه خيار سوى الابتعاد عن البرلمان وسحب الثقة منه، وأن يذهب بلا رجعة، مرددة: «يجب محاسبة من أهدروا الدماء ولا تراجع عن محاسبة راشد الغنوشي». 

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