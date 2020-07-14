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برلمان

برلماني: وقف ترخيص سيارات البنزين يوفر للدولة 150 مليار جنيه

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:03 ص
سيارات تعمل بالغاز
سيارات تعمل بالغاز
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين للغاز الطبيعي.

وأشار النائب فوزي فتى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يواكب التطور العالمي، كما أنها توفر على الدولة، استيراد البنزين من الخارج، وبالتالي توفير حوالي 150 مليار جنيه في العام.

وأضاف أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن السيارات القديمة تستهلك وقودا أكثر وتحتاج إلى تكلفة عالية، في حين أن سيارات الغاز الطبيعي أقل تكلفة، كما أنها لا تعد مصدر لتلوث الهواء على العكس من السيارات القديمة، فضلًا عن العطل المتكرر الذي يصاحب الأخيرة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع استبدال السيارات القديمة أمر يحتاج إلى تفاعل وإيجابية من جانب المواطنين، وعدم الانتظار إلى موعد تجديد الرخصة.
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