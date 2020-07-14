الغرق وشيك.. ذوبان نهر متجمد يرفع مؤشر الخطر على كوكب الأرض

تعتبر الأنهار الجليدية "ثويتس" في غرب قارة أنتاركتيكا، مصدر قلق كبير لعلماء المناخ كونها أحد الأنهار الجليدية الأكثر تعرضًا والأكثر أهمية في العالم لتحكمها في ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.





فقد سيؤدي انهياره إلى رفع مستويات البحار العالمية بأكثر من نصف متر من تلقاء نفسه ، وبالتالي إطلاق أجسام جليدية رئيسية أخرى في غرب القارة القطبية الجنوبية ، والتي يمكن أن ترفع معًا مستويات سطح البحر بمقدار 2-3 أمتار، وستكون العواقب بالنسبة لكثير من البلدان بما في ذلك معظم المدن الساحلية في العالم كارثية.





وفي وقت سابق من هذا العام ، لاحظ فريق من العلماء ، لأول مرة ، وجود الماء الدافئ في نقطة حيوية تحت النهر الجليدي ، مما يساعد على تفسير السبب وراء مدى انخفاضه، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتبلغ مساحة نهر ثويتس الجليدي 74000 ميل مربع ، ويمثل تصريف الجليد الذائب من ثويتس إلى بحر أموندسن بالفعل 4 في المائة من ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم ، لكن العلماء قلقون من ذوبانه بسبب ارتفاع درجة حرارة العالم.





وقال "بول كارتر" مدير برنامج علم الجليد في أنتاركتيكا في مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية : "يبدو أن الأمر يتأرجح على حافة الهاوية،إن الجليد في مختلف النهار المتجمدة على وشك التصريف في المحيط أيضًا."





وأضاف روب لارتر ، الباحث الرئيسي في المملكة المتحدة لمشروع ثويتس الجليدي في المسح البريطاني لأنتاركتيكا: 'إنها أكثر الأماكن ضعفًا في أنتاركتيكا'.





تمثل أنتاركتيكا كميات كبيرة من الجليد حوالي 90 في المائة من جميع الجليد في العالم، على عكس القطب الشمالي ، فإن معظم الجليد يخرج من الماء على الأرض.



