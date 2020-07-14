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تمارين باستخدام وزن الجسم من «صباح البلد».. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين باستخدام وزن الجسم. 

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن تمارين استخدام وزن الجسم سعرها مقبول ويستطيع أى شخص شراؤها واستخدامها فى أى جزء من المنزل.

وأكد أن تمارين استخدام الوزن مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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