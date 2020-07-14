قيادي بالوفد ببورسعيد يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ

تقدم المستشار أحمد عزام نائب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بحزب الوفد ونائب رئيس لجنة بورسعيد بأوراق ترشحه لخوض إنتخابات مجلس الشيوخ للجنة تلقى الطلبات بمحكمة بورسعيد الإبتدائية وسط تأييد محبيه وأنصاره، وقد حصل مرشح الوفد على رقم " ٥ " ورمز " النخلة".

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قد زكى مرشح الوفد وسلمه خطاب الحزب الموجه للجنة تلقى الطلبات بعدما أجرى الكشف الطبي .



وأعلن محمد ناجى رئيس لجنة الوفد العامة ببورسعيد عن تأييده المطلق لقرار رئيس حزب الوفد والذى جاء بديمقراطية حقيقية وأخذ رأى لجنة بورسعيد .



وأعلن أن بورسعيد تمثل لحزب الوفد التاريخ والحب والعمل وأن الوفد لم يتخل يوما عن قضايا ومشكلات بورسعيد سواء الإقتصادية أو الإجتماعية وناقش كل هذه القضايا من خلال القنوات الشرعية ، ودائما يتصدى نواب الوفد لكل مايشغل المواطن البورسعيدى ومرشح الوفد دافع عن كل قضايا بورسعيد دون إستثناء .

من جانبه أعرب أحمد عزام مرشح الوفد على المقعد الفردى لمجلس الشيوخ عن شكره لقيادات الوفد على الثقة الكبيرة وترشحه ممثلا لحزب بتاريخ وعراقة حزب الوفد هو شرف كبير لكل فرد على أرض الوطن .

وقال : أعاهد الله وأهل بلدى أن أظل مدافعا عنهم داخل أو خارج البرلمان المصرى لأننى لم أتخاذل يوما فى الدفاع عن بلدى وقضاياها ومواطنيها ، وكلى أمل أن أنال ثقتهم لأواصل مسيرة الدفاع عن تراب هذه المدينة التى تمثل الوطنية والصمود وأيضا تعقد عليها الآمال لتقود حركة التنمية الشاملة فى مصر .





