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فن

ريم مصطفى: خضنا تمارين قاسية من أجل "شديد الخطورة"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت الفنانة ريم مصطفى في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنها اتفقت مع الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل شديد الخطورة أن يخرجوا أفضل ما لديهم في المسلسل.

ولفتت إلى أنها تمرنت كثيرا رغم أن المسلسل ٧ حلقات فقط، ولكنها كانت تتمرن كل يوم من أجل خروج اكشن العمل بشكل مناسب، لافتة إلى أن الاستعدادات الخاصة بالعمل كانت قاسية، مؤكدة أنها كنت تتمرن ايضا اثناء التصوير، وتمنت أن ينال إعحاب الجمهور.

المسلسل بطولة ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.

يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين صبري، الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



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