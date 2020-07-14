هل حذر ترامب أردوغان من تجاوز خط مصر الأحمر في ليبيا؟.. تفاصيل المكالمة

نشر البيت الأبيض ما جاء في المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.





وأبلغ ترامب أردوغان في المكالمة الهاتفية أن واشنطن تعتقد أن هناك حاجة إلى تسوية تفاوضية للقضايا الإقليمية.





وبحسب الإعلام التركي، فقد ناقش ترامب وأردوغان أزمة ليبيا والقضايا الثنائية والقضايا الإقليمية الأخرى. وقال كل من الإعلام التركي والأمريكي أن الرئيسين ناقشا قضايا التجارة بين البلدين. وذكرت أنقرة الهدف التجاري الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار والذي تم تحديده منذ فترة طويلة من قبل البلدين، وقد أشار إليه البيت الأبيض ببساطة بأنه تمت مناقشة "قضايا تجارية إيجابية بين الولايات المتحدة وتركيا".





وبالنسبة للوضع في ليبيا، تحدث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس عن عملية وشيكة على قاعدة الجفرة الجوية ومدينة سرت الرئيسية. وقال إن على الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن يجب تسليم المدينة الساحلية سرت وقاعدة الجفرة الجوية إلى حكومة الوفاق الوطني المنتهية الصلاحية المدعومة من أنقرة، قبل أن يوافق الأخير على وقف إطلاق النار في ليبيا تشاووش أوغلو.





ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان أردوغان قد تحدث إلى ترامب لإبلاغ واشنطن بشأن العملية الوشيكية في ليبيا على سرت والجفرة، بينما اعتبر ما ذكره البيت الأبيض بشأن "الحاجة إلى تسوية تفاوضية للقضايا الإقليمية" كمؤشر على جهود ترامب لمنع تركيا تخطي الخط الأحمر لمصر في ليبيا، بحسب صحيفة "أحوال".





كما أجرى أردوغان مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين. وقال بيان الكرملين إن روسيا دعت إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، لكن معظم المكالمة ركزت على تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.





في القراءة القصيرة التي أصدرها البيت الأبيض للمكالمة، لا توجد إشارة إلى قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا.



