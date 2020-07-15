كانت مرهقة وفيها رهبة.. «رنا رئيس» تتحدث عن تجربة التمثيل مع غادة عبد الرازق وخالد الصاوي

أكدت الفنانة رنا رئيس أن الخروج من شخصية "ضي"- التي جسدتها في مسلسل "سلطانة المعز"- إلى "جميلة"، شخصيتها في مسلسل "ليالينا ٨٠"؛ كان مرهقًا جدًا، فضلاً عن رهبة التمثيل أمام الفنانة غادة عبد الرازق لأول مرة، وأمام الفنان خالد الصاوي.





وخلال استضافتها في برنامج It’s Show Time، قالت رنا رئيس إن "ضي"، كفتاة من منطقة شعبية، كان يجب أن تكون لها لزمات في كلامها، ولهذا احتاجت لبعض الوقت للبحث في اللزمات والانفعالات الحقيقية لسكان المناطق الشعبية، أما "ليالينا ٨٠"، فكانت صعوبة دورها فيه عائدة إلى أنها تجسد شخصية فتاة فاقدة للبصر، في عام 1980، لكن شركة "سينرجي" أتاحت لها مقابلة مع كفيفة؛ علمتها الكثير عن الحياة بدون الإبصار.





وأضافت رنا رئيس أنها انفعلت وهي تجسد إحساس فقدان البصر في "ليالينا ٨٠" لدرجة أقلقت المحيطين بها، ونصحها الفنان إياد نصار، والفنانة غادة عادل، بتجنب الوصول لهذه الدرجة من الانفعال في المستقبل.