AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كانت مرهقة وفيها رهبة.. «رنا رئيس» تتحدث عن تجربة التمثيل مع غادة عبد الرازق وخالد الصاوي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
أكدت الفنانة رنا رئيس أن الخروج من شخصية "ضي"- التي جسدتها في مسلسل "سلطانة المعز"- إلى "جميلة"، شخصيتها في مسلسل "ليالينا ٨٠"؛ كان مرهقًا جدًا، فضلاً عن رهبة التمثيل أمام الفنانة غادة عبد الرازق لأول مرة، وأمام الفنان خالد الصاوي.

وخلال استضافتها في برنامج It’s Show Time، قالت رنا رئيس إن "ضي"، كفتاة من منطقة شعبية، كان يجب أن تكون لها لزمات في كلامها، ولهذا احتاجت لبعض الوقت للبحث في اللزمات والانفعالات الحقيقية لسكان المناطق الشعبية، أما "ليالينا ٨٠"، فكانت صعوبة دورها فيه عائدة إلى أنها تجسد شخصية فتاة فاقدة للبصر، في عام 1980، لكن شركة "سينرجي" أتاحت لها مقابلة مع كفيفة؛ علمتها الكثير عن الحياة بدون الإبصار.

وأضافت رنا رئيس أنها انفعلت وهي تجسد إحساس فقدان البصر في "ليالينا ٨٠" لدرجة أقلقت المحيطين بها، ونصحها الفنان إياد نصار، والفنانة غادة عادل، بتجنب الوصول لهذه الدرجة من الانفعال في المستقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إياد نصار يشارك جمهوره بصور من كواليس مسلسل ليالينا ٨٠

سلطانة المعز الحلقة 18.. طلاق غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني

مسلسل ليالينا 80 ينتهى من تصوير آخر مشاهده بعد ساعات

نجل غادة عادل يستعيد ذكرياته: "أجمل صورة في حياتي"

ليالينا 80 الحلقة 22.. زواج نهى عابدين ومحمد علي رزق

حسني شتا لـ أحمد وفيق: من ليالينا 80 في الماضي للنهاية في المستقبل

ترشيحاتنا

العشر الأوائل من ذي الحجة .. نصائح علي جمعة لاغتنامها والفوز بثوابها

لماذا نزرع الصبار في المقابر؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

أخبار الحوادث.. القصة الكاملة لحريق خط المازوت بطريق الإسماعيلية.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

بعد بطولة أفريقيا.. الأهلي يتجه لبيع أليو بادجي

ما هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل .. تعرف على رد الإفتاء.. فيديو

الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد