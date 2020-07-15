سفير مصر في لاهاي: «العدل الدولية» لم تتطرق لمزاعم قطر المرفوضة من دول الرباعي العربي

أكد أمجد عبد الغفار، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي، أن الأحكام الصادرة، الثلاثاء، من محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ اقتصرت فقط على معالجة مسائل إجرائية تتعلق بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني، ولكن لم تفصل المحكمة في الجوانب الموضوعية للنزاع.





وأوضح السفير أنه ليس لأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة ، أي تأثير على موضوع النزاع، مضيفا أن المحكمة لم تتطرق لموضوع المزاعم القطرية التي ترفضها دول الرباعي العربي (مصر والإمارات والبحرين والسعودية).





وقال السفير أمجد عبد الغفار - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء- إن جمهورية مصر العربية تؤكد على احترامها الكامل لمحكمة العدل الدولية، كما ستعمل على طرح الجوانب الموضوعية للنزاع أمام مجلس منظمة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي لضمان سلامة وأمن الطيران المدني سواء داخل المنطقة أو خارجها.





وفي السياق ذاته، أشار السفير أمجد عبد الغفار أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)- باعتبارها إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة- مسئولة عن ضمان سلامة الطيران المدني الدولي وإنشاء مسارات وطرق الطيران وتحديد المعايير الفنية المرتبطة بحركة الطيران المدني.





وكانت محكمة العدل الدولية قد قررت في وقت سابق اليوم، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع التي قررت إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية.