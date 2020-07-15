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فن

فيديو جديد يكشف ظهور نانسى عجرم لحظة مقتل محمد الموسى بفيلتها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:23 ص
نانسى عجرم وفادى
نانسى عجرم وفادى الهاشم وقتيل فيلتها
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أحمد إبراهيم
تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، فيديو جديدا من واقعة مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، برصاص زوجها فادي الهاشم واتضح ان هذا الفيديو هو جزء من الفيلم الوثائقى الذى من المقرر أن يعرض على منصة شاهد.  

وأظهرت فى الفيديو نانسى عجرم مرتدية "روب" وتجرى بجوار زوجها لحظة إطلاقه النار على الموسى، ثم بعد ذلك تقابل رجال الشرطة وتتحدث معهم عن الحادث وهى تردد : "هذا أصعب يوم.. ما بعرف كيف مر علينا.. دقائق كأنها سنة".

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كشفت وسائل إعلام لبنانية عن الفيلم الوثائقى "الرواية الكاملة"، والذى سيعرض على منصة "شاهد نت" فى 16 يوليو الحالى ضمن إطار التحقيقات الوثائقية التى أجريت فى قضية اقتحام فيلا الفنانة نانسى عجرم.

فيلم "الرواية الكاملة" يروى تفاصيل قضية اقتحام فيلا الفنانة نانسى عجرم وزوجها فادى الهاشم والقتيل السورى محمد الموسى.

ويتضمن الفيلم الوثائقى الرواية الكاملة لقصة هزت المجتمع اللبنانى والعربى، وتحولت إلى قضية رأى عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة.

ويكشف الفيلم الوثائقى بعض الصور والفيديوهات بجانب الفيديو الذى قامت بتسجيله الفنانة نانسى عجرم لتروى فيه تفاصيل القضية من البداية إلى النهاية.

ومنذ الإعلان عن هذا الفيلم، خرجت العديد من التساؤلات حول هل يمكن أن يشهد هذا الفيلم تصريحات من فادى الهاشم، زوج نانسى عجرم، يتحدث فيه لأول مرة عن القضية أم لا. 
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