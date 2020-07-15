فيديوجراف.. روان بن حسين تعلن طلاقها بعد خيانة زوجها لها

نشرت الفنانة والفاشنيستا الكويتية روان بن حسين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تروى فيه قصتها مع زوجها رجل الأعمال الليبى محمد يوسف وكيف تم الطلاق بينهما والأضرار التى لحقت بها بسبب هذه الزيجة.









وقالت روان حسين: قررت أن أنشر تفاصيل قصتى منذ أن أعلنت خطوبتي لمحمد يوسف مقريف الذي هو حاليا زوجي ووالد ابنتي. الكل كان مصدومًا واليوم أريد أن أشرح كل شيء وأتمنى أن يتفهمنى كل الناس فى الشرق الأوسط.









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