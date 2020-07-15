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فيديو جراف

فيديوجراف.. روان بن حسين تعلن طلاقها بعد خيانة زوجها لها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:02 م
روان بن حسين
روان بن حسين
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شروق حمدى
نشرت الفنانة والفاشنيستا الكويتية روان بن حسين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تروى فيه قصتها مع زوجها رجل الأعمال الليبى محمد يوسف وكيف تم الطلاق بينهما والأضرار التى لحقت بها بسبب هذه الزيجة. 


وقالت روان حسين: قررت أن أنشر تفاصيل قصتى منذ أن أعلنت خطوبتي لمحمد يوسف مقريف الذي هو حاليا زوجي ووالد ابنتي. الكل كان مصدومًا واليوم أريد أن أشرح كل شيء وأتمنى أن يتفهمنى كل الناس فى الشرق الأوسط.


ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالى ..


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