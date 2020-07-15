عقب يوم من الكارثة.. شاهد| آثار حريق انفجار خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية

رصدت عدسة صدى البلد اثار الحريق الهائل الذى اندلع بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى امس الثلاثاء، وقيام 40 سيارة إطفاء من القاهرة والجيزة والقليوبية في السيطرة على الحريق بعد الاستعانة بـ 10 خزانات مياه.





ورصدت عدسة صدى البلد الاثار عقب السيطرة على الحريق ورفع السيارات المحترقة، وتحول مكان الحريق الى بقعة سوداء على الطريق، واعادت الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالطريق عقب الانتهاء من رفع اثار الحريق.





كانت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات، وشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شللا مروريا بسبب اندلاع الحريق الهائل في خط للمازوت.





ووصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع الانفجار.





وناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.





وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع ألسنة اللهب والادخنة.





وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق حتى تم السيطرة على الحريق.