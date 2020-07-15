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محافظات

انطلاق الموقع الرسمي لجامعة دمياط باللغة الإنجليزية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:00 م
انطلاق الموقع الرسمي
انطلاق الموقع الرسمي لجامعه دمياط باللغة الإنجليزية
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زينب الزغبي

عقدت اللجنة المتخصصة في اللغة الإنجليزية بجامعه دمياط، والمُشكلة من  الدكتور  السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، اجتماعا،  لمراجعة محتوى موقع الجامعة وكلياتها باللغة الإنجليزية وانطلاق الموقع الرسمى للجامعه باللغة الانجليزية، وذلك في قاعه الاجتماعات بمبنى إدارة الجامعة.

وتضمن الاجتماع مناقشة أعمال الاجتماع السابق وما تم إنجازه في الفترة السابقة، ووضع خطة عمل للتكليفات خلال الفترة القادمة،، تماشيا مع جانحة كورونا والتى تمر بها البلاد ، وأوصى الاجتماع بضرورة الاهتمام بترجمة محتوى الموقع للعمل على ارتقاء الجامعة ورفعة مكانتها العلمية.


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وعلى صعيد أخر عقد فريق البوابة الإلكترونية بالجامعة إجتماعه الدورى لمناقشة الأعمال الحالية المُكلف بها الفريق لانجازها وكذلك مُناقشة تحديث صفحات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بألية مُتطورة بما يتناسب مع سرعة تحميل موقع الجامعة.


كما تم خلال الاجتماع مناقشة تصميم موقع كلية التربية النوعية الجديد والذي سينطلق خلال الفترة القادمة وكذلك ناقشة تحديث محتوى موقع الجامعة.

انطلاق الموقع الرسمي لجامعة دمياط باللغة الإنجليزية
انطلاق الموقع الرسمي لجامعة دمياط باللغة الإنجليزية
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