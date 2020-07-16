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فن

بعد إعلان خطوبتها.. العمر الحقيقي لـ أمينة خليل وتجربتها السابقة في الزواج

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:11 ص
امينة خليل
امينة خليل
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أحمد إبراهيم
أعلنت الفنانة امينة خليل خطوبتها مساء أمس الأربعاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، من شاب خارج الوسط الفني. 

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في السطور التالية من هذا التقرير، نرصد بعض المعلومات عن الفنانة أمينة خليل. 

وُلدت الفنانة الشابة أمينة خليل في القاهرة عام 1988، وهى شقيقة الموسيقار يحيى خليل. 

أحبت الفن منذ صغرها فأدخلها أهلها في دروس باليه وتعليم الغناء.. ثم دخلت بعد الثانوية العامة إلى قسم التمثيل والإخراج في الجامعة الأمريكية لتتخرج فيه عام 2009.

وأحبت أن تكمل دراستها بعد الجامعة في أمريكا ولكن 8 جامعات أمريكية رفضت انضمامها، ولكنها لم تيأس فقررت الانضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست في مسرح لي ستراسبرغ هناك، وعادت لتقديم أوراقها لجامعة هارفرد وذهبت إلى موسكو للدراسة في شتاء عام 2011.

شاهدها المخرج مروان حامد تغني في إحدى الحفلات فرشحها للعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل "شربات لوز" عام 2012.

وفي نفس العام شاركت في مسلسل "طرف تالت" وفيلم "عشم".

عام 2013 أعادت نفس التجربة مع الفنانة يسرا وشاركت في مسلسل "نكدب لو قلنا ما بينحبش" وشاركت في فيلم "المهرجان" الذي عرض في بداية عام 2014.

عام 2014 شاركت في مسلسل "صاحب السعادة" الذي عرض في الموسم الرمضاني.

عام 2015 شاركت في فيلم "خطة بديلة" وفيلم "سكر مرّ".

عام 2016 شاركت في فيلم "خانة اليك" وقدمت دور نازلي في مسلسل "جراند أوتيل" الذي عرض في الموسم الرمضاني وحقق نجاحًا باهرًا.

تزوجت أمينة خليل أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب خلال عام 2015، ثم انفصلت عنه بعد فترة.
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