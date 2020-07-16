صورة أحمد حسام ميدو من داخل أوضة اللبس.. ومتابع: شياكة

نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، مقدم برنامج "أوضة اللبس"، صورة من كواليس حلقة برنامجه أمس.





وعلق ميدو على الصورة، "من يرتدي ملابسي"، وانهالت على الصورة التعليقات من متابعيه وكان منها "شياكة فظيعة ماشاء الله" الكنج".







كان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس .







كما استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو







يشار إلى أن البرنامج يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار