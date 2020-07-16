فورد تكشف عن برونكو 2021 بعد غياب 24 عاما

كشفت شركة فورد الامريكية عن الجيل الجديد من طراز برونكو 2021 بنسختين الاولى كلاسيكية بباين والثانية عائلية بأربعة أبواب لتصبح حديث عشاق السيارات القوية المخصصة لقهر الطرق الوعرة.



وظهرت السيارة بتصميم جديد كليا بعد ما قررت الشركة الامريكية أن تصنع سيارة قوية تصلح لأن تكون عائلية وعملية كما يمكن للسيارة السير في مياه يصل عمقها حتى 851 ممليمتر وهو ما يجعلها سيارة رائعة في كافة أنواع الطرق الوعرة في مختلف الظروف الجوية.



وتتميز هذه السيارة بمحرك رباعي الإسطوانات بسعة 2.3 لتر قوة 270 حصان مع عزم دوران أقصى 420 نيوتن متر اما المحرك الثاني فهو v6 2.7 لتر يولد قوة قدرها 310 حصان مع عزم دوران أقصى 542 نيوتن .



تتميز برونكو مع بابين بامتلاكها سقف صلب قابل للإزالة ومقسم إلى ثلاثة أجزاء، فيما تحتوي برونكو ذات الأربعة أبواب على سقف ناعم مقسم إلى أربعة أجزاء يمكن إزالتها بشكل قياسي.



ومن المعروف ان فورد عادت لتقديم الجيل الجديد من برونكو بعدما توقفت عن إنتاجها 24 عام كامل على أمل الدخول في منافسة قوية وشرية مع جيب التي يعتبرها الكثير من عشاق السيارات الوعرة.

