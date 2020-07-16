أمن القاهرة يضبط ٥ أطنان لحوم فاسدة قبل ترويجها بالتجمع الأول









تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط أكثر من 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك داخل ثلاجة غير مرخصة بالتجمع الأول .





فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" .





وتبين حيازه المتهم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





و عُثر بداخل الثلاجة على (5,128 طن "لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى – كبدة - قلب") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





وبمواجهته إعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



