نيفين جامع: نأمل عودة عجلة الإنتاج لطبيعتها منتصف العام القادم

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن انخفاض حجم الواردات خلال الفترة الماضية ليس تقصيرا من وزارة التجارة والصناعة، وإنما نتيجة الظروف التى فرضتها أزمة كورونا من غلق بعض الموانئ في بعض الدول.
وقالت الوزيرة، خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الخميس، إن الوزارة تسعى للحفاظ على العمالة المصرية وإيجاد فرص أخرى للعمالة العائدة من دول الخليج، لافتة إلى أنه خلال الفترة الحالية نعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والحفاظ على الأسواق المفتوحة حاليا.
اقرأ أيضًا: نيفين جامع: نسعى لتوفير بيئة تشريعية محفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية
وأضافت أن وزراء المجموعة الاقتصادية بينهم تنسيق تام لإزالة جميع المعوقات والتحديات التى تواجه التجارة والصناعة، موضحة أنه في الفترة الماضية حدث تباطؤ فى تنفيذ استراتيجية الصناعة نظرا لما أدت إليه تداعيات كورونا.
ولفتت إلى أنها تأمل أن يتم إعادة عجلة الإنتاج لما كانت عليه خلال منتصف العام القادم، والحفاظ على تشغيل المصانع واستمرار العمالة وتوفير فرص جديدة للعمالة أيضا.