نيفين جامع: نأمل عودة عجلة الإنتاج لطبيعتها منتصف العام القادم

وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن انخفاض حجم الواردات خلال الفترة الماضية ليس تقصيرا من وزارة التجارة والصناعة، وإنما نتيجة الظروف التى فرضتها أزمة كورونا من غلق بعض الموانئ في بعض الدول. أكدتنيفين جامع، أن انخفاض حجم الواردات خلال الفترة الماضية ليس تقصيرا من وزارة التجارة والصناعة، وإنما نتيجة الظروف التى فرضتها أزمة كورونا من غلق بعض الموانئ في بعض الدول.









غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الخميس، إن الوزارة تسعى للحفاظ على العمالة المصرية وإيجاد فرص أخرى للعمالة العائدة من دول الخليج، لافتة إلى أنه خلال الفترة الحالية نعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والحفاظ على الأسواق المفتوحة حاليا. وقالت الوزيرة، خلال ندوةعبر الفيديو كونفرانس اليوم، الخميس، إن الوزارة تسعى للحفاظ على العمالة المصرية وإيجاد فرص أخرى للعمالة العائدة من دول الخليج، لافتة إلى أنه خلال الفترة الحالية نعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والحفاظ على الأسواق المفتوحة حاليا.

















وأضافت أن وزراء المجموعة الاقتصادية بينهم تنسيق تام لإزالة جميع المعوقات والتحديات التى تواجه التجارة والصناعة، موضحة أنه في الفترة الماضية حدث تباطؤ فى تنفيذ استراتيجية الصناعة نظرا لما أدت إليه تداعيات كورونا.







