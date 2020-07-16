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فن

يسرا تروج لفيلم صاحب المقام بهذه الطريقة.. شاهد

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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محمد نحلة

روجت الفنانة يسرا لفيلم صاحب المقام عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت بوستر العمل.


وعلقت يسرا: "‎حصريًا وقبل عرضه في السينما، فيلم #صاحب_المقام على شاهد ابتداءً من يوم ٣٠ يوليو".


وكان قد أعلن الفنان آسر ياسين عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام" على إحدى المنصات الإلكترونية قبل طرحه في دور العرض، هى سابقة تحدث لأول مرة.


أوضح "آسر" عبر حسابه على فيس بوك، أن الفيلم سيبدأ عرضه على منصة "شاهد vip" لأول مرة في الشرق الأوسط، في 30 يوليو الجاري.


"صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.
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