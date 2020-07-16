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أخبار البلد

حصر الأصول المهدرة..القصير يشدد على دور التعاونيات في خدمة المزارعين

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
 أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أهمية قيام الجمعيات والتعاونيات الزراعية بدورها في خدمة المزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي وشدد على منع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مهدها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .


كما شدد خلال اجتماعه اليوم مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر الفيديوكونفرانس على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل. 

وطالب بسرعة الاستجابة لشكاوى الفلاحين وإيجاد حلول لها 

وجه القصير  كل مدير مديرية بحصر الأصول المهدرة في نطاق محافظته لبحث كيفية رفع كفاءتها وحسن استغلالها وأعلن عن مسابقة المديرية النموذجية واجرائها كل ثلاثة أشهر وتكريم مديرها من خلال وضع معايير اداء أهمها زيادة الانتاجية وخدمة الفلاحين وحل مشاكلهم .


وزير الزراعة أكد أيضا على ضرورة الاسراع في منظومة كارت الفلاح  مشيرا إلى أنه تم اضافة خدمة المدفوعات (ميزة) إلى الكارت .
 
وطالب بتوعية المزارعين بأهمية الري الحديث للاشتراك في هذه المنظومة التي تسهم في زيادة الانتاج وتوفير المياه والأسمدة والمبيدات .


واستمع  القصير الى الاقتراحات والمشاكل التي طرحها مديري مديريات الزراعة في المحافظات ، وقرر عقد اجتماع دوري معهم لمتابعة أداء العمل
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