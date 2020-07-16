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محافظات

محافظ دمياط : نطالب أصحاب مكامير الفحم بتقنين أوضاعهم

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:54 م
محافظ دمياط : نطالب
محافظ دمياط : نطالب أصحاب مكامير الفحم بتقنين أوضاعهم
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زينب الزغبي

ناشدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، أصحاب مكامير الفحم الواقعة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ الراغبين فى تقنين أوضاعهم بإستخدام النماذج المطورة المعتمدة و الواردة أسماؤهم بالحصر قبل عام ٢٠١٦ طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩١٤ لسنة ٢٠١٩ ولم يتقدموا بطلبات تطوير للجنة المشكلة.


وطالبت عوض ،أصحاب مكامير الفحم ، بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ وذلك لعمل تعهد بتطوير مكامير الفحم الخاصة بهم، ليكتمل التطوير وتركيب النماذج المطورة قبل تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١.


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منوهة الى أنه وفى حالة عدم الالتزام بالتقنين خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع تنفيذ الازالة حيال المكامير المخالفة.


فيما وقد أشارت المحافظ إلى أنه تم وضع معايير خاصة بتلك الأعمال والتى تأتى عملًا بالاشتراطات البيئية المقررة فى هذا الشأن للحد من الملوثات الناتجة عن مكامير الفحم البلدية.


يذكر ان محافظة دمياط قد شنت على مدار الفترة الماضية عدد من الحملات لازالة العديد من مكامير الفحم على طريق كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة لما تشكله من خطورة على البيئة والصحة العامة.
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