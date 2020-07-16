وزيرة الثقافة: عودة الروح للأنشطة تؤكد رغبة الجمهور في اكتساب جرعات إبداعية

شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة استئناف نشاط قطاع الانتاج الثقافى برئاسة خالد جلال، تنفيذًا للخطة الزمنية الخاصة بعودة الفعاليات الابداعية حيث انطلقت عروض البيت الفنى للمسرح برئاسة اسماعيل مختار على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الذى استضاف عرض العرائس الشهير الليلة الكبيرة ومسرحية البخيل .





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وقالت إيناس عبد الدايم ان عودة الروح للانشطة الفنية والثقافية عكس رغبة الجمهور المصرى فى الحصول على جرعات ابداعية متنوعة واشارت ان الجهود التى بذلت لاستئناف الفعاليات اثمرت تشغيل 3 مسارح مفتوحة وجاءت نتيجة تكاتف قطاعات الوزارة ، واشادت بالتزام الجمهور بالتدابير الوقائية فى المواقع والمنشآت الثقافية التى استأنفت نشاطها وعبر عن ارتفاع وعى المجتمع بمختلف شرائحه .





كان مسرح ساحة الهناجر علق لافتة كامل العدد بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية التى مثلت 25 ‎%‎ من سعته الفعلية وحرص ضيوفه على تطبيق كامل الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها ، كما تجملت جوانبه بصور رموز ونجوم فن المسرح فى مصر حيث اقيمت الامسية الافتتاحية وبدأت بعرض العرائس الشهير الليلة الكبيرة من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس وكلمات الشاعر صلاح جاهين ، الحان الموسيقار سيد مكاوي ، تصميم عرائس الدكتور ناجى شاكر واخراج صلاح السقا



