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رياضة

نتائج الدوري الإسباني في الجولة الـ37 اليوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نعرض لكم نتائج مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس شهدت انتصار ريال مدريد على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحصد رسميًا لقب الليجا للمرة الـ34 في تاريخه.


نتائج مباريات الدوري الإسباني في الجولة الـ37

نتيجة مباراة فريقي برشلونة وأوساسونا 1\2

نتيجة مباراة فريقي ريال مايوركا وغرناطة 1\2

نتيجة مباراة فريقي سيلتا فيجو وليفانتي 2\3

نتيجة مباراة فريقي ريال سوسيداد وإشبيلية 0\0

نتيجة مباراة فريقي ريال بيتيس وديبورتيفو ألافيس 1\2

نتيجة مباراة فريقي فالنسيا وإسبانيول 1\0

طنتيجة مباراة فريقي خيتافي وأتلتيكو مدريد 1\2

نتيجة مباراة فريقي ريال مدريد وفياريال 2\1

نتيجة مباراة فريقي أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ليجانيس 0\2

بهذه النتيجة عزز ريال مدريد، صدراته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط، عن الغريم التقليدى برشلونة، الوصيف برصيد 80 نقطة، بعد تعادله مع أوساسونا، بنتيجة 1 – 1.

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