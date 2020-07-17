فرح سعيد عن لقاء الرئيس بمشايخ القبائل الليبية: مصر دائما مشغولة بهموم أشقائها.. فيديو





وأضافت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الرسائل التي أكد عليها الرئيس السيسي كانت واضحة ومحددة وهي أن الهدف الأساسي من الجهود المصرية هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.





وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن الهدف الأساسي من رسائل الرئيس السيسي هو أن يكون هناك مستقبل أفضل للدولة الليبية ولأجيالها القادمة.





وأشارت سعيد إلى أن الرئيس أكد أيضا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات وتهديدات تمس الأمن القومي المصري والليبي بل والعربي والأقليمي والدولي أيضا.





وقالت مقدمة برنامج صباح البلد إن هذه هي مصر القوية التي دائما ما تكون مشغولة بهموم اشقائها وتعمل دائما على حلها.

أكدت الإعلامية فرح سعيد أن الشعبين المصري والليبي شعب واحد ويجمعهما مصير واحد وهو كما ظهر بشكل قوي خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع مشايخ القبائل الليبية.